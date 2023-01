Limite de poids et de prix : les petites surprises du bonus écologique version 2023

Comme annoncé, cette aide phare du gouvernement pour inciter les Français à rouler plus propre est moins généreuse cette année et assortie de certaines restrictions. Le bonus écologique, en vigueur depuis 2017, est reconduit en 2023, avec de nouvelles conditions : son montant diminue, et il exclut désormais les voitures hybrides rechargeables, les voitures électriques les plus lourdes et celles dépassant un certain prix. On fait le point.