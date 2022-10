Voiture électrique : ce qu'il faut savoir sur le bonus écologique gonflé à 7000 euros

Particuliers et professionnels peuvent donc bénéficier du bonus écologique. Pour ces deux catégories, la prime varie selon le type de motorisation et le prix du véhicule. Ainsi, selon les chiffres du gouvernement, pour les particuliers, ce bonus s'élève à 27% du prix d'achat de la voiture pour l'acquisition d'un véhicule de moins de 47.000 euros. Le montant de l'aide est toutefois plafonné à 6000 euros pour le moment et à 7000 euros quand la revalorisation aura été appliquée. Cette prime descend à 2000 euros pour les véhicules vendus entre 47.000 euros et 60.000 euros.

L'achat d'une camionnette électrique par un particulier permet en outre un bonus de 40% du prix d'achat, plafonné à 7000 euros. Pour les véhicules hybrides rechargeables neufs de moins de 50.000 euros, avec une autonomie de plus de 50 kilomètres, l'aide est fixée à 1000 euros. Si le véhicule électrique ou hydrogène est d'occasion, le montant du bonus s'affiche également à 1000 euros.