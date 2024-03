La Renault Zoé tire sa révérence après douze ans de carrière

En 2012, Renault lançait un modèle qui allait devenir l'emblème de sa gamme électrique : la Zoé. Après avoir écoulé plus de 400.000 exemplaires, le constructeur français retire de son catalogue ce véhicule. L'usine de Flins, où la Zoé était produite, sera transformée pour se concentrer sur le reconditionnement.

Le 29 mars, le tout dernier modèle de Renault Zoé sortira des lignes de production de l'usine de Flins-sur-Seine, dans le nord des Yvelines. Un moment marquant et une page qui se tourne pour ce véhicule resté douze ans au catalogue du constructeur français. La petite citadine, qui est rapidement devenue l'emblème de la gamme électrique de Renault, va laisser sa place à de nouveaux véhicules au cours des prochains mois.

Plus de 400.000 exemplaires vendus

La Zoé n'a pas été le premier véhicule électrique proposé par Renault. La marque au losange commercialisait en effet depuis fin 2011 une version électrifiée de son utilitaire Kangoo, de sa berline Fluence ainsi qu'un quadricycle nommé Twizy. Pour autant, la Zoé fut la première voiture du constructeur ayant été entièrement conçue pour être électrique. L'ambition de ce modèle, expliquait en 2012 le patron de l'époque Carlos Ghosn, était de constituer une "voiture qui, sur sa durée de vie, soit profitable". Elle devait par ailleurs contribuer à "familiariser le public avec des voitures d'un autre type".

À l'issue de plus d'une décennie passée au catalogue, la Zoé aura été un succès commercial, bien aidée par les bonus gouvernementaux qui ont accompagné les automobilistes dans la transition vers des véhicules électriques, plus vertueux sur le plan environnemental. Quelque 400.000 exemplaires auront finalement été écoulés de ce modèle, qui a connu deux versions (la "phase 1", puis la "phase 2").

Victime d'une concurrence accrue dans les gammes – y compris au sein du groupe Renault Dacia avec les Twingo électriques et la Dacia Spring – la Zoé était ces dernières années en perte de vitesse. Ses ventes ont fléchi assez nettement, atteignant 23.575 unités en 2021 puis 12.200 en 2022 et 5.990 en 2023. L'arrivée annoncée d'une nouvelle Renault 5 (100% électrique) a précipité la fin de la production de la Zoé en ce début d'année 2024.

Pour les ouvriers de l'usine de Flins, la fin de la Zoé marque un changement majeur. Le site francilien va en effet évoluer considérablement et opérer ce que le site Frandroid n'hésite pas à qualifier de "métamorphose". Jusque-là dédiée à la production de voitures neuves, l'usine va connaître un important virage dans son activité et se tourner vers l'économie circulaire, se concentrant à l'avenir sur le reconditionnement. Celui, entre autres, des pièces usagées : moteurs et autres boîtes de vitesse... Notons aussi que l’usine intègre déjà la "Refactory", une division chargée de remettre en état des voitures d’occasion. Opérationnelle, elle a entamé ses activités voilà quelques mois.