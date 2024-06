Des taxes sur les importations de véhicules électriques chinois ont été annoncées ce mercredi par la Commission européenne. Des mesures qui font écho à celles – drastiques – décidées au printemps par les États-Unis, alors que les accusations de concurrence déloyales se multiplient.

Si l'Union européenne souhaite éviter le déclenchement d'une guerre commerciale avec Pékin, elle vient tout de même de prendre une mesure forte en annonçant augmenter jusqu'à 38% les droits de douane supplémentaires sur les importations de véhicules électriques chinois.

Par le biais de son ministère du Commerce, la Chine n'a pas tardé à dénoncer "un comportement purement protectionniste" des Européens. Elle avertit en retour qu'elle "prendra toutes les mesures pour défendre fermement ses droits légitimes".

La porte laissée ouverte pour des négociations

Les véhicules fabriqués dans les usines chinoises étaient jusqu'ici taxés à hauteur de 10% dans l'UE. En pratique, Bruxelles prévoit désormais d'ajouter des droits compensateurs de 17,4% au fabricant chinois BYD, 20% à Geely et 38,1% à SAIC, au terme de près de neuf mois d'enquête. En ce qui concerne les autres constructeurs, un droit moyen de 21% devrait s'appliquer. Son montant diffèrera selon les niveaux de subventions publiques perçus.

L'Allemagne, très engagée en Chine, a fait front aux côtés de la Suède et de la Hongrie pour éviter des sanctions, craignant des représailles. La France et l'Espagne ont au contraire poussé pour des mesures ciblées et proportionnées. La Commission européenne précise qu'il s'agit de taux provisoires, communiqués aux différentes entreprises concernées et aux autorités chinoises pour "étudier les moyens de résoudre les problèmes recensés".

Si les discussions avec les autorités chinoises n'aboutissaient pas à une solution efficace, ces droits compensateurs provisoires seraient introduits à partir du 4 juillet Commission européenne

"Si les discussions avec les autorités chinoises n'aboutissaient pas à une solution efficace, ces droits compensateurs provisoires seraient introduits à partir du 4 juillet" mais ils "ne seraient perçus que si des droits définitifs sont institués", ajoute l'institution. Bruxelles aura quatre mois, après l'institution de droits provisoires, pour imposer des droits définitifs, ce qui ouvre une fenêtre de dialogue jusqu'en novembre.

Cette passe d'armes fait écho aux tensions commerciales observées depuis de longs mois entre les Occidentaux, Washington en tête, et le géant asiatique, qui est aussi accusé de détruire la concurrence dans plusieurs autres secteurs comme les éoliennes, les panneaux solaires ou encore les batteries.

Aux États-Unis, le président Joe Biden avait annoncé le 14 mai une hausse des droits de douane sur les véhicules électriques chinois à 100%, contre 25% précédemment. Une manière de transformer le marché américain en forteresse où le champion national Tesla se trouve particulièrement privilégié.

Ursula von der Leyen pour une réponse "plus ciblée"

Une position aussi radicale semble inenvisageable en Europe, Ursula von der Leyen se montre ainsi favorable à une réponse "plus ciblée", par le biais d'une taxe correspondant "au niveau du préjudice" subi. Une prudence supplémentaire qui entre autres notamment par les inquiétudes formulées par les constructeurs automobiles allemands. Audi, BMW, Mercedes et Volkswagen réalisent en effet près de 40% de leurs ventes mondiales en Chine.

Des sanctions décidées en retour par Pékin risqueraient ainsi de mettre un violent coup de frein aux exportations germaniques, ce dont Berlin souhaite absolument se prémunir.