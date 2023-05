Voitures électriques : le bonus écologique bientôt adapté pour favoriser la production française ?

Toujours plus de voitures électriques... "made in France" ? L'Élysée planche sur un ajustement du bonus écologique pour favoriser la production dans l'Hexagone. Interrogé par l'AFP, l'exécutif a reconnu que cela faisait "partie des sujets qui seront présentés" jeudi 11 mai par Emmanuel Macron, lors d'une réunion avec 400 représentants du monde industriel. À cette occasion, le président de la République compte soumettre aux représentants des filières et des entreprises, des mesures pour "accélérer" la réindustrialisation du pays, ainsi que le projet de loi "industrie verte".