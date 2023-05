Voitures électriques : qu'est-ce que cette gigafactory de batteries qui ouvre ses portes en France ?

Un tournant majeur pour l'industrie française. La première grande usine produisant en France des batteries pour voitures électriques est inaugurée, ce mardi 30 mai, dans le nord du pays. Une étape clé vers une profonde métamorphose industrielle visant à rattraper le retard sur les constructeurs chinois. Alors que cette filière part de "presque rien", l'usine d'Automotive CellS company (ACC) co-entreprise de Stellantis, Total et Mercedes, en est "la première brique visible", selon Bercy.

Pas moins de cinq ministres, français et étrangers, sont attendus pour l'inauguration de cette "gigafactory", sortie de terre en 18 mois à Billy-Berclau (Pas-de-Calais). Bruno le Maire (ministre de l'Économie), Agnès Pannier-Runacher (ministre de la Transition énergétique) et Roland Lescure (ministre de l'Industrie), seront présents, aux côtés de responsables italiens et allemands ainsi que des PDG de Mercedes, Stellantis et TotalEnergies. La production dans ce bâtiment de 640 mètres de long, pour 100 de large, doit démarrer à l'été et la commercialisation à la fin de l'année 2023.