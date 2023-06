Y a-t-il "un emploi vacant pour 13 chômeurs" en France, comme l’assure Manuel Bompard ?

D’après la Dares, le service de statistiques du ministère du Travail, les postes vacants sont ceux qui sont "libres, nouvellement créés ou inoccupés, ou encore occupés et sur le point de se libérer, pour lesquels des démarches actives sont entreprises pour trouver le candidat convenable". Cet ordre de grandeur d’un poste vacant pour 13 chômeurs se retrouve cité dans un article de Libération, graphique à l’appui.

Voici ce que l’on peut lire : "Le nombre d’emplois vacants reste cependant très largement inférieur au nombre de demandeurs d’emploi : si on s’en tient aux chômeurs de catégorie A (sans aucune activité), il y a aujourd’hui un poste vacant pour treize chômeurs. En élargissant aux demandeurs d’emploi au sens plus large (avec les chômeurs de catégorie B et C), on arrive à un poste pour 22 demandeurs d’emploi". Si ces chiffres sont sourcés et fiables, ils n’en demeurent pas moins obsolètes puisqu’ils remontent à l’année 2021.