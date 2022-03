Zone euro : l'inflation atteint 5,8% en février, un nouveau record

Cette hausse des prix s'explique par la flambée des prix de l'énergie, et notamment du pétrole, du gaz, et de l'électricité, qui ont augmenté de 31,7% sur un an. Les autres secteurs concernés par cette augmentation sont l'alimentation, les biens industriels et les services, détaille l'office européen des statistiques.

Et la guerre en Ukraine fait craindre une nouvelle augmentation des prix et des difficultés à venir pour les ménages européens. La Russie, qui a commencé à envahir l'Ukraine le 24 février, est le principal fournisseur de gaz de l'Union européenne, mais aussi l'un des principaux exportateurs mondiaux de pétrole et une grande puissance agricole.