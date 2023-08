3 règles efficaces pour préparer son enfant à un rendez-vous médical

Pour préparer son enfant à un rendez-vous médical, rien de mieux que de simuler la fameuse consultation ! Il existe une mallette du parfait docteur ou du super dentiste pour reproduire les gestes du professionnel à la maison sur doudou ou un autre membre de la famille. Le jeu permet de se familiariser avec les instruments et de transformer ce moment de stress en activité sympathique durant laquelle on noue du lien. Afin de rendre ce moment encore plus concret, vous pouvez emmener votre bout de chou chez le spécialiste lorsque vous y allez pour son grand frère ou grande sœur, seulement si ce dernier est à l’aise.