3 remèdes de grand-mère efficaces et sans danger pour arrêter le hoquet de bébé

Les crises de hoquet touchent autant, si ce n’est plus, les nouveaux nés que les adultes. Si elles sont sans risque pour les nourrissons, elles ont tendance à les irriter et à les fatiguer. Parmi les astuces de grand-mère pour stopper le hoquet, certaines sont efficaces et sans risque pour le bébé, tandis que d’autres sont à bannir. On fait le point.

Grâce à leur expérience, les grands-mères ont de nombreuses astuces pour calmer les bébés lors de leurs crises de hoquet. Parmi les nombreux remèdes partagés de famille en famille, tous ne sont pas bons à suivre. Par exemple, si les adultes ont pour habitude de “se faire peur” afin que la respiration se coupe et de ce fait, le hoquet aussi, cette action risquerait de stresser davantage bébé et intensifier la crise. De la même façon, si avaler une cuillère de miel ou de beurre de cacahuètes s’avère très efficace pour faire passer le hoquet chez un adulte, c’est bien trop sucré pour un nourrisson. En ce qui concerne les bons réflexes à adopter, le premier est le massage !