Activité sportive quotidienne, retour des maths au lycée... Les nouveautés de cette rentrée scolaire

Dans la circulaire envoyée au début des vacances scolaires aux recteurs, inspecteurs et directeurs d’établissements, le ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, explique également qu’il a fait de la maîtrise des savoirs fondamentaux dès l’école maternelle l’un des objectifs prioritaires de cette rentrée. "L’année 2022-2023 doit être une année de maturation et d’un nouvel investissement pédagogique, matériel et humain autour de l’école maternelle", écrit-il dans la circulaire de rentrée, "notamment au travers de la formation des professeurs". Ainsi, les plans de formation en français et en mathématiques seront amplifiés. Un quart des professeurs en a déjà bénéficié, l’objectif est que chaque année 15% d’entre eux soient inscrits chaque année à ces plans de formation.