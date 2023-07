4 astuces simples et imparables pour rendre son enfant propre avant la rentrée

Enfin, dernière étape clé avant de définitivement dire adieu aux couches en journée : la culotte d’apprentissage. Facile à enfiler et à enlever, elle est l'accessoire idéal de transition entre les couches et la propreté. Concrètement, ces culottes imperméables filtrent en partie l’urine, mais permet quand même à bébé de se sentir mouillé et d’avoir envie de se changer ! Une façon de lui faire comprendre qu’il aurait mieux fait de prévenir lorsqu’il a senti la chose arriver et qu’au sec, on est définitivement mieux.