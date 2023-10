5 façons ludiques de sensibiliser son enfant à l’écologie et à l’environnement

Les enfants se lassent très vite des jouets. Pour autant, certains sont chers à leur cœur et même s’ils ne s’en servent plus, ils ne sont pas encore prêts à s’en séparer. Nous vous recommandons de proposer à votre bout de chou de trier ceux qu’il ne veut plus. Expliquez-lui que d’autres enfants de son âge n’ont pas la chance d’avoir de jouets, mais que grâce à lui, ils pourront s’amuser avec ceux qu’il n’utilise plus.