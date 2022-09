À Grenoble, les menus à l'école primaire sont automatiquement végétariens

Cette disposition avait été votée en conseil municipal en juin dernier. Cette décision avait alors été motivée par des raisons écologiques, la Ville rappelant que la consommation de viande et l'élevage représentent une des premières causes du réchauffement climatique. "Santé, environnement et condition animale, sont trois enjeux majeurs de notre époque", ajoute la ville d'Isère.