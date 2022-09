À la fac de Nancy, des "vigiles" tapotent-ils sur l'épaule d'étudiants distraits avec des cannes télescopiques ?

Les éléments rapportés par L'Est Républicain, à savoir des "téléphones rangés dans les sacs, bouts de scotch collés sur les caméras des ordinateurs" ou encore des "surveillants décrits comme des vigiles", ont nécessité une réponse de la direction. Sans parler de la "confiscation de matériel" et des "menaces d’un potentiel conseil de discipline", rapportés par une enseignante, également parente d'un(e) élève sur le campus.

Sollicitée par TF1info, la direction de l'université de Lorraine renvoie à un communiqué de presse rédigé ce lundi. Il est précisé que le PASS, le nouveau nom de la première année d'études de médecine, "accueille un grand nombre d’étudiants". On apprend que "les cours magistraux sont délivrés par des enseignantes ou enseignants qui interviennent dans un des amphithéâtres", et que "chaque cours est retransmis en vidéo pour les étudiants des autres amphithéâtres, avec un système de roulement qui garantit l’équité d’accès aux contenus des enseignements". Ce sont uniquement "dans les amphithéâtres dans lesquels le cours magistral est retransmis en vidéo", que des personnels "contractuels vacataires, appelés 'assistants d’enseignement', sont présents pour s’assurer que la retransmission se passe dans de bonnes conditions et que les étudiantes et étudiants disposent d’un interlocuteur en cas de difficulté". L'Université insiste sur le fait qu'il ne s'agit "en aucun cas de vigiles".