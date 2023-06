Accidents domestiques : comment votre enfant peut vous sauver la vie ?

Les accidents domestiques qui se déroulent dans la maison ou le jardin représentent 60 % des accidents de la vie courante. Il vaut donc mieux informer son enfant des risques qui peuvent survenir dans son environnement le plus tôt possible et lui indiquer comment réagir selon les situations. Tant qu’un enfant est en capacité de comprendre, communiquer et marcher, il peut porter secours à un adulte. Il ne faut pas hésiter à lui donner des exemples pratiques et concrets : si maman fait un malaise, elle a besoin de sucre et d’un verre d’eau. Si votre enfant voit que vous n’arrivez plus à respirer, il doit être en mesure de réaliser les gestes de premiers secours ou de demander de l’aide.