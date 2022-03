Afghanistan : les talibans interdisent aux filles le collège et le lycée

"Quand je suis arrivée, j'ai vu que les portes de l'école étaient ouvertes et que toutes les élèves venaient, cela m'a rendue très heureuse et puis je suis venue saluer mes professeurs", a témoigné auprès de l'AFP Sadaf, élève de 16 ans dans un lycée de Kaboul. "Nous pensions que nous n'aurions peut-être aucun progrès pour notre avenir. Pendant ces huit derniers mois, nous étions à la maison et nous avons essayé d'étudier nos livres. J'espère qu'avec l'Emirat islamique (nom du régime taliban), il y aura certainement plus de développement", a ajouté l'adolescente qui a pour ambition de devenir médecin.