Ce qu'il faut absolument éviter pour le goûter des enfants !

Si la composition du goûter dépend de l’âge de l’enfant et de ses besoins nutritionnels, de façon générale, une collation saine et équilibrée doit se composer en premier lieu d’une boisson hydratante, sans sucre ajouté (de l’eau ou bien du lait). Les jus de fruits sont à éviter, sauf s’ils sont pressés à l’instant T. Le goûter doit aussi contenir un produit laitier comme un bout de fromage, un yaourt à boire ou à manger. Ils contiennent des protéines qui sont à l’origine de la sensation de satiété.

Les enfants, énergivores, ont également besoin d’une portion de glucides, et c’est souvent là que les plus grandes erreurs sont commises ! Et pour cause, si l’on convient que les gâteaux industriels en contiennent, ils sont aussi bourrés de sucres, matières grasses, colorants, conservateurs… Bref, tout un tas de choses mauvaises pour la santé des enfants (et des plus grands). Privilégiez plutôt du pain, pain de mie complet ou semi-complet pour leur dose de glucides. Ils leur permettront d’être plus vite rassasiés, régulent leur transit et leur apportent également des vitamines du groupe B, des minéraux et des fibres. Enfin, on n’oublie pas le fruit (si possible entier et non transformé) pour le goûter !