Allocation de rentrée scolaire : cette aide est-elle détournée pour acheter autre chose que des fournitures ?

La crainte majeure de celles et ceux qui réclament une réforme est assez simple : que les bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire utilisent les fonds reçus à d'autres fins que l'équipement des élèves. Un discours que la Caisse d'allocations familiales (Caf) a cherché à plusieurs reprises à interroger. Pour cela, elle a procédé à des enquêtes auprès de bénéficiaires, dont la dernière date de 2013. La méthodologie est la suivante : la consultation avait eu lieu "par téléphone entre le 5 et le 21 novembre 2013, auprès d’un échantillon de 2009 bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire (ARS), représentatif de la population des allocataires de l’ARS et d’un échantillon de 308 non-bénéficiaires ayant des revenus assez proches du plafond".

La Caf précise que "l’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de configuration familiale

et du nombre d’enfants. L’ensemble des familles avaient au moins un enfant âgé de 6 à 16 ans. Près de 80% des personnes interrogées résidaient en région. 69 % des bénéficiaires de l’échantillon avaient un revenu inférieur à 19.000 euros par an."

Les conclusions de cette étude sont les suivantes : "La moitié (50%) de la dépense globale pour la rentrée scolaire est consacrée par les bénéficiaires de l’ARS comme par les non-bénéficiaires proches du seuil d’éligibilité à ce qu’ils jugent indispensable à renouveler, à savoir les achats de fournitures scolaires (cartables, livres, papeterie, calculatrices, etc.) et les vêtements : la quasi-totalité (99%) des bénéficiaires ont acheté des fournitures scolaires et 95% des vêtements."