Prof absent : des parents d'élèves veulent faire payer l'État

Selon la même source, ils ont mis en demeure le rectorat, et sont prêts à se rendre devant le tribunal administratif. Avec un objectif : être dédommagés à hauteur de 10 euros par heure de cours non assurée, plus 500 euros par famille. Soit 16.500 euros. "Si nous devions cumuler ce que coûterait un cours particulier pour chacun des élèves, nous sommes très, très loin du compte pour un volume horaire aussi important", indique à France Bleu Sébastien Boishult, l'un des parents d'élèves. "Nous ne cherchons pas à gagner de l'argent."

Le dossier est désormais dans les mains de Maitre Joyce Pitcher, avocate. "Le droit à l'éducation est constitutionnel", fait-elle valoir. "L'État doit vraiment mettre en œuvre tous les moyens pour que tous les élèves puissent avoir accès à une éducation laïque et gratuite." Ce qui, d'après elle, n'est pas le cas dans ce lycée. "L'objectif de cette action est de faire réagir, pas de tirer à boulets rouges sur l'État, mais de trouver ensemble une solution pour que les élèves apprennent en classe et puissent bénéficier d'un enseignement sérieux."