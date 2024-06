Se souvenir des premières années de sa vie est impossible, peu importe que nous ayons une bonne ou mauvaise mémoire. Quel que soit notre rapport aux souvenirs de l’enfance, il faut attendre l’âge moyen de trois ans et demi pour que l’amnésie infantile se dissipe. Avant l’âge de sept ans, il est difficile de se souvenir d’événements vécus avec précision pour plusieurs raisons.

Les albums de famille représentent des alliés contre l’oubli. D'après une étude réalisée par Harris Interactive en 2022, 71 % des Français prennent des photos de leurs proches, et notamment de leurs enfants. Grâce aux clichés et à la retranscription des souvenirs par leurs aînés, les plus jeunes peuvent reconstituer des moments forts de leur petite enfance comme les premiers pas ou la première bougie.

Mais attention aux "faux souvenirs" dus au phénomène de reconstruction ou aux télescopages. À force de s’entendre répéter inlassablement les mêmes souvenirs ou à cause de similarités (comme les vacances répétées dans un même lieu), il arrive que des personnes se trompent sur la date ou confondent un souvenir avec un autre. Les vrais souvenirs, eux, ne se forment pas avant quatre ou cinq ans. Des phénomènes d’ordre physiologique et psychologique expliquent cette amnésie infantile.

Qu’est-ce que l’amnésie infantile ?

Le concept d’amnésie infantile, qui renvoie à la période de la petite enfance, a été posé pour la première fois à la fin du 19ᵉ siècle par la psychologue américaine Caroline Miles. Ce phénomène touche uniquement la mémoire épisodique qui recouvre les souvenirs chronologiques des événements vécus avec leur contexte. L’amnésie infantile ne concerne pas les souvenirs de la mémoire sémantique comme les connaissances relatives au langage ou aux habiletés motrices.

L’amnésie infantile explique le peu de souvenirs que nous avons avant l'âge de sept ans. Avant cette étape charnière, ils manquent de clarté. Il s’agit davantage de bribes ou de sensations comme les odeurs, les sons ou les couleurs.

Pourquoi est-il impossible de se souvenir de sa petite enfance ?

Certains souvenirs restent coincés dans les limbes de notre cerveau en raison de plusieurs facteurs. Freud a été l’un des premiers à avoir travaillé sur cette notion d’amnésie infantile. Selon lui, elle est liée au phénomène de refoulement. Au cours de la petite enfance, les tout-petits ressentent des sentiments interdits comme le complexe d’Œdipe. Par culpabilité, ils préfèrent rendre les souvenirs inaccessibles par un mécanisme de refoulement.

Le professeur Philippe Duverger, pédopsychiatre, avance d’autres raisons au micro de la Maison des Maternelles sur France 2. Il faut prendre en considération le développement du cerveau chez l’enfant pour expliquer l’amnésie infantile. Impliqué dans la formation et la consolidation des souvenirs, l’hippocampe se développe jusqu’à l’âge de sept ans. Parce qu’il n’est pas encore terminé, le cerveau du jeune enfant n’est pas capable de stocker correctement les souvenirs de la mémoire épisodique à la manière d’un adulte.

L’aptitude à verbaliser au sujet d’un événement améliore son souvenir. Un enfant qui ne parle pas encore ne pourra pas mettre de mots sur ce qu’il vit, empêchant toute association images/sons. Grâce au développement du langage, l’enfant peut commencer à emmagasiner des souvenirs autobiographiques. Philippe Duverger rappelle également qu’une amnésie infantile peut se mettre en place chez certains enfants lors d’un traumatisme comme un inceste. Le souvenir est alors inconsciemment oublié par le cerveau qui le juge trop violent.