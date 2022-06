Garde d’enfant : une application pour simplifier la vie des parents employeurs

L’application devrait permettre aux parents et aux employés de suivre les nombres d’heures et d’automatiser les calculs, tout en intégrant les dépassements horaires et les congés. En un clic, les parents employeurs pourront valider depuis l’application leur déclaration Pajemploi. Tout au long de l’année, tous pourront consulter les compteurs et la prévisualisation de la déclaration mise à jour automatiquement selon les événements du planning.

Pour réduire le nombre de démarches à réaliser et mieux accompagner les parents, l’Urssaf ouvre également un service pour faciliter les fins de contrat. Les démarches administratives seront réalisables depuis la plateforme : calcul de l’indemnité de licenciement et de la durée du préavis, production du certificat de travail et de l’attestation employeur...