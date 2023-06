Apprentissage du langage, réussite scolaire, diminution du stress… Quels sont les bienfaits de la musique pour le cerveau des enfants ?

Le chercheur québécois de renommée mondiale, Robert Zatorre, de l’Université McGill, affirme que “la performance musicale est l’un des défis les plus complexes et exigeants sur le plan cognitif que l’esprit humain peut entreprendre”. Il faut dire que lorsqu’un enfant apprend un instrument, de nombreuses régions du cerveau sont sollicitées. C’est donc un excellent exercice, à pratiquer le plus tôt possible, pour permettre au cerveau d’un enfant de se développer. De nombreuses études mettent aussi en évidence le lien de cause à effet entre la musique et l’apprentissage du langage. Et pour cause, lorsque les tout-petits apprennent une langue, c’est comme s’il s’agissait d’une musique : ils décodent, découvrent les rythmes ou encore les intonations avant de comprendre le sens des mots.

En collaboration avec l’Inserm, une crèche parisienne a réalisé par le biais d’une étude que les enfants stimulés par la musique avaient un meilleur niveau de langage que les autres, peu importe les niveaux sociaux dont ils sont issus. Les apprentis musiciens auront également davantage de facilité à apprendre les langues étrangères. Cette merveilleuse découverte s’explique par le fait que leur nombre de neurones (et de connexions) est en explosion à cet âge : plus leur cerveau est stimulé et entraîné, plus il sera capable de réaliser des prouesses.