Les personnes à haut potentiel intellectuel ont un quotient intellectuel égal ou supérieur à 130 quand le reste de la population est doté d’un QI d’environ 100. La France compterait approximativement 200 000 élèves HPI âgés entre six à seize ans. En une décennie, les détections de HPI ont explosé à tel point qu’il existe désormais un business des diagnostics dont se sont emparés des psychologues complaisants.

Peut-être, faites-vous partie de ceux qui suivent assidûment les aventures de Morgane Alvaro sur TF1 ? Diffusée depuis avril 2021, la série policière HPI menée par Audrey Fleurot cartonne. Elle a popularisé et normalisé la notion de haut potentiel intellectuel. Ce succès est à double tranchant puisque la série a fait exploser le nombre de diagnostics. Portés par cet effet de mode et souvent démunis, certains parents se tournent vers des charlatans ou des psychologues peu scrupuleux pour déterminer le quotient intellectuel de leur progéniture.

Les tests de QI en ligne, des arnaques ?

Face au comportement singulier de leurs enfants, de plus en plus de parents consultent pour leur faire réaliser un test de QI. Le seul moyen de diagnostiquer votre fille ou garçon est de lui faire réaliser un bilan chez un psychologue.

Faites attention si vous avez dans l’idée de faire des économies. Les tests HPI effectués à distance, en ligne ou par téléphone, n’ont pas plus de valeur que ceux que l’on trouve dans les magazines. Certes, ils coûtent moins onéreux, mais en plus de délivrer des résultats peu fiables, ils ne se révèlent ni valables ni reconnus. Pour ne rien avoir à payer, il est possible de réaliser un bilan par un psychologue de l’Éducation nationale ou de passer par un centre médico-psychopédagogique.

Les tests HPI : un business pour certains professionnels

Depuis la série phénomène sur TF1, de nombreux psychologues, psychiatres et psychothérapeutes se sont spécialisés en la matière pour répondre à la demande. Comme le révélaient nos confrères de l’Express en 2021, sur les 3953 psychologues référencés sur Doctolib, 16 % proposent des tests de QI.

La psychopraticienne Emmanuelle Piquet, co-auteur de l’ouvrage "Nos enfants sous microscope : TDAH, haut potentiel, multi-dys & Cie : comment stopper l’épidémie de diagnostics" s’insurge contre les prix pratiqués par certains psychologues dans le Huffington Post. Selon elle, les tests HPI sont devenus une vraie course à l’argent. Des parents déboursent 98 euros pour la première consultation, 410 euros pour le test de quotient intellectuel, 98 euros pour le compte-rendu et 88 euros pour une consultation de guidance familiale.

Dans les librairies, une imposante littérature sur la surdouance s’est développée ces dernières années. Auteur du best-seller "Trop intelligent pour être heureux ?", la psychologue praticienne Jeanne Siaud-Facchin a écoulé plus de 450 000 exemplaires de son ouvrage. Elle propose des formations de deux jours à l’intention des professionnels et des particuliers pour accompagner les enfants HPI, à partir de 540 euros.