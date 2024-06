Si la fin officielle de l'année scolaire est fixée au 6 juillet, certains parents ont pris le parti de déjà retirer leur enfant de l'école pour partir plus tôt. L'absentéisme avant les grandes vacances commence parfois même dès le mois de mai, truffé de jours fériés. Pour autant, enfreindre l'obligation d'assiduité scolaire expose à une amende potentiellement très élevée.

Est-on vraiment obligé d'aller en classe jusqu'au bout ? C'est une question qui ressurgit régulièrement, notamment à l'approche de la période estivale, alors que des enseignants se plaignent tous les ans de l'annonce de départs anticipés en vacances dès la mi-juin, quand la fin officielle de l'année scolaire tombe début juillet, et en l'occurrence le samedi 6 juillet pour cette année 2024. Si deux positions s'opposent généralement concernant cette période particulière, l'une mettant en avant des programmes pas encore terminés, l'autre une période creuse lors de laquelle les élèves n'apprennent plus grand-chose, la question de l'absentéisme scolaire se pose parfois dès le mois de mai, et parfois même tout au long de l'année.

Elle est pourtant régie strictement par les textes. En témoigne, la condamnation d'une vingtaine de parents ce 13 juin par le tribunal de police de Narbonne, à une lourde amende pour absentéisme répété de leurs enfants en classe.

Ce que dit la loi

Pour rappel, l’école étant obligatoire en France dès l’âge de 3 ans et jusqu’à 16 ans depuis 2019, l'inscription dans un établissement scolaire s'accompagne d'une obligation d'assiduité à laquelle parents et élèves doivent se plier. De fait, l’absentéisme constitue une infraction, et toute absence d'un élève doit en conséquence être justifiée.

Le Code de l’éducation prévoit ainsi que les parents qui n’assurent pas l’assiduité scolaire de leurs enfants en ne justifiant pas notamment l'absence de l'enfant ou en présentant des motifs inexacts ou non recevables, s'exposent à une amende de 135 euros. "Si vous continuez, après un avertissement donné par le Dasen (Directeur académique des services de l’Éducation nationale, NDLR), à ne pas imposer à votre enfant l’obligation d’assiduité scolaire et si vous ne justifiez pas l’absence de votre enfant ou si vous en donnez des motifs inexacts, vous risquez une amende de 750 euros", peut-on lire sur le site Service-public.fr. Mais cette amende peut atteindre jusqu’à 30.000 euros assortis de deux ans de prison si les absences injustifiées sont de nature à compromettre l’éducation de l’enfant.

La loi prévoit néanmoins une graduation pour rappeler aux familles leurs obligations en matière d'assiduité scolaire. Après quatre demi-journées d'absence non justifiées dans le même mois, les parents sont convoqués et font l'objet d'un avertissement ainsi que d'un rappel des sanctions possibles par le chef d'établissement et le directeur académique des services de l'Éducation nationale. À partir de dix demi-journées d'absence, un service d'accompagnement est mis en place et un référent est nommé pour s'assurer du suivi. Dans les cas les plus sérieux, le procureur de la République peut être alerté.

Quels sont les motifs d'absence recevables ?

En France, les motifs d’absence scolaires recevables sont relativement limités. Il peut s'agit d'un motif de santé, qu'il concerne l’enfant lui-même ou l'un de ses proches potentiellement contagieux, d'une réunion de famille solennelle telles qu'un mariage, ou des obsèques, un accident sur la route ou dans les transports, ou encore la nécessité pour l'enfant de suivre ses représentants légaux lors d'un déplacement en dehors des vacances scolaires.

Si les sanctions demeurent rares pour l'heure en pratique lorsqu'il est question de départs en vacances pendant la période scolaire, la position du gouvernement sur les inégalités scolaires pourrait conduire les établissements à sévir en matière d'absentéisme.