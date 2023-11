Attentat d'Arras : 85 élèves exclus définitivement de leur établissement après l'hommage à Dominique Bernard

Plusieurs incidents avaient été recensés le mois dernier dans les établissements scolaires lors de l'hommage à Dominique Bernard, assassiné dans un attentat le 13 octobre dernier à Arras. Ce jeudi, le ministère de l'Éducation nationale annonce que 85 élèves ont été exclus définitivement de leur établissement.

Ils ne remettront plus les pieds dans leur établissement. Près de six semaines après la mort de Dominique Bernard, l'enseignant tué dans un attentat dans son lycée d'Arras (Pas-de-Calais) le 13 octobre dernier, le ministère de l'Éducation nationale annonce ce jeudi que 85 élèves vont être définitivement exclus de leur établissement. En cause ? Des incidents lors de l'hommage rendu quelques jours plus tard au professeur de français.

322 exclusions temporaires

Au total, 605 sanctions ont été prononcées lors de conseils de discipline, précise le ministère dirigé par Gabriel Attal. Parmi elles, 85 exclusions définitives, donc, mais aussi 322 exclusions temporaires et 47 exclusions définitives de l'établissement avec sursis, a détaillé le ministère à l'AFP.

Invité de TF1 le 15 octobre dernier, à la veille de l'hommage, Gabriel Attal avait assuré qu'il ne "tolérerait aucune contestation, aucune provocation", et promis "un signalement nominatif de toutes les contestations et toutes les provocations", avec "saisine systématique du procureur de la République pour engager des poursuites".

Le 16 octobre, à 14h, une minute de silence avait été respectée dans chaque classe des écoles, collèges et lycées en mémoire de Dominique Bernard, avec une pensée pour Samuel Paty, ce professeur d'histoire-géographie décapité par un jeune radicalisé trois ans auparavant.