Bac 2022 : comment convaincre le jury lors du Grand Oral ?

Un sportif ne va pas aux jeux olympiques sans entraînement, alors n’allez pas au Grand oral sans préparation physique. Pour Marie-Hélène Giannesini, fondatrice et Directrice Générale d’Oralsup, interrogée par Studyrama, "cela commence par une concentration avec des exercices de type yoga, étirements, course, respiration, cardio ..."

Par ailleurs, afin d’améliorer vos qualités d’orateur, et de prendre confiance en vous, chaque jour lancez-vous un défi. Exemples : aujourd’hui j’ose lever la main pour répondre à une question posée par le professeur ; aujourd’hui j’ose dire à mon professeur que je n’ai pas compris, et je lui demande de reformuler ; aujourd’hui j’ose regarder mon interlocuteur dans les yeux pendant 5 secondes minimum... Et rien de mieux que la compétition et l’esprit d’équipe pour motiver les troupes. Alors, mettez-vous en binôme, avec un camarade de classe et affrontez vos amis en duel. À la fin de la semaine, compter les points.