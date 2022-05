Bac 2022 : quel "aménagement Covid" pour cette nouvelle session d'examen ?

S'il n'y a donc pas de protocole spécifique aux épreuves, comme il y a pu en avoir l'année dernière, certains aménagements ont dû être réalisés, le ministère de l'Éducation nationale considérant que la situation sanitaire durant l'année avait eu des conséquences "sur les conditions de préparation des candidats au Bac".

Ainsi, jusqu'en mars, les activités physiques et sportives devaient se dérouler principalement en extérieur. Cette règle a pu perturber le programme de certaines classes de Terminale, si bien que les élèves peuvent être évalués sur deux sessions plutôt que les trois du bac initial.

Concernant les épreuves de spécialité qui débutent ce mercredi 11 mai, elles devaient normalement se dérouler en mars et ont été décalées à cause de la crise sanitaire. Par conséquent, les élèves ont eu plus de temps pour travailler le programme des épreuves, qui reste celui fixé pour le mois de mars. "Tous les sujets seront aménagés de façon à ce que chacun, selon sa spécialité, puisse disposer d'un choix de questions ou d'exercices", précise également le ministère de l'Éducation nationale sur son site, ajoutant que les deux jours précédents les épreuves devront être consacrés aux révisions des examens.