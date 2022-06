Bac 2022 : des milliers de notes ont-elles été changées sans en informer les correcteurs ?

Enfin, un troisième élément peut expliquer que cette hausse ait concerné des "lots entiers de copies", pour reprendre le témoignage d'un correcteur. Cette impression d'un changement presque automatique est liée à la "numérisation des process", selon les termes du ministère. Quand, avant l'arrivée du système Santorin, les commissions devaient procéder aux ajustements "copie par copie", dorénavant "elles effectuent ces modifications par lot de copie via le traitement informatique". "L'opération est humaine, réalisée par un collège de correcteurs, mais l'outil permet de rehausser les copies par ensemble et non plus une à une."

Et alors comment expliquer que ces changements ont été réalisés "par je ne sais qui, je ne sais quand et pour je ne sais quelle raison", comme l'a regretté un professeur dans une publication sur Facebook ? Car cela a toujours été ainsi. "Le travail de la commission d'harmonisation est un travail collégial, ce sont eux qui décident", rappelle le ministère. "Auparavant, les enseignants n'étaient pas non plus informés de ces décisions." À noter en revanche que si les correcteurs ne sont pas les seuls décisionnaires, les commissions non plus. Et pour cause, les résultats devront encore être validés par le jury.

