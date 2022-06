Bac 2022 : connaissez-vous la méthode S-P-O-R-T pour être au top le jour du Grand Oral ?

Drôle de consigne pour une épreuve orale, mais Charlie Clarck l'affirme, toutes les étapes précédentes n'ont qu'une vertu : se taire où plutôt "ne pas être avare de silences". "Plus vous faites des silences plus vous montrez que vous êtes à l’aise et que vous gérez le sujet. C'est aussi savoir faire des pauses et ne pas répondre trop vite." Car celui qui ne sait pas, ou qui est fébrile, prononce toujours beaucoup de mots pour se rassurer. "La plupart du temps, des mots qui ne servent à rien et qui vont polluer son cerveau. De plus, un monologue, ce n'est pas de la communication", ajoute l'expert. "Quand vous vous taisez, l'examinateur a le temps de repenser à ce que vous venez de dire. Dans le silence, le dernier mot résonne, donc on entend deux fois plus ce que vous dites et pendant ce temps-là, vous pouvez réfléchir. Mais aussi respirer, ce qui est essentiel pour rester serein."