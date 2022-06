Bac 2022 : les conseils pour réussir l'épreuve écrite de français

Pour tous ces exercices, faites bien attention à garder 10 minutes à la fin pour vous relire. Plus que dans toute autre matière, les fautes de français (orthographe, accords, syntaxe, accents, etc) vous enlèveront des points. Par ailleurs, selon Caroline Binet, sachez que "la bonne copie est celle où l’élève a compris le sujet, se l’est approprié et a réussi à exprimer sa pensée propre en s’appuyant sur ses connaissances et sur des exemples. C’est celle où, à la fin de la lecture, le correcteur a le sentiment d’avoir rencontré l’élève et d’avoir cheminé avec lui", dit-elle. Et de préciser : "Cela demande d’être organisé, clair, et de savoir où on veut aller. Surtout, c'est une copie qui est bien écrite. La mauvaise copie au contraire est celle qui ne fait que paraphraser le cours en empilant des connaissances sans logique ni progression", conclut-elle. À bon entendeur...