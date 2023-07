Bac 2023 : à quoi sert l'attestation de langues vivantes remise à tous les candidats ?

Depuis cette année, chaque candidat au baccalauréat, quel que soit son statut, ses modalités de passation et le résultat obtenu à l’examen, bénéficie d’une attestation de langues vivantes. Cette attestation indique le niveau atteint par le candidat en langue vivante A et B, étrangères et régionales, au moment de présenter le baccalauréat. Elle précise ce niveau pour chacune des activités langagières (compréhension de l’oral, expression orale en continu et en interaction, compréhension de l’écrit, expression écrite).