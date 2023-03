Bac 2023 : le calendrier des épreuves de mars à juin

C'est une première. Les candidats au baccalauréat sont plongés cette année 2023 dans le stress de l'examen dès ce mois de mars, avec trois premières dates d'épreuves consacrées aux enseignements de spécialité, à fort coefficient. Au total, les élèves de filières générale et technologique devront plancher sur deux sujets, pendant trois ou quatre heures selon les matières. Ces derniers seront donc convoqués sur deux journées, à raison d'une épreuve par jour. Pour rappel, ces épreuves héritées de la réforme de 2019 avaient été annulées en 2020 pour cause de Covid-19 et avaient été reportées au mois de mai en 2021 en raison d'un début d’année scolaire toujours perturbé par l’épidémie.

Les épreuves de l'édition 2023 se poursuivront ensuite pour les filières générale et technologique à compter de la mi-juin avec l'épreuve de philosophie mais aussi le grand oral et les épreuves anticipées de français pour les élèves de première. Voici le résumé des grands rendez-vous des prochains mois.