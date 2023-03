Bac 2023 : ce qui est obligatoire, autorisé et interdit en salle d’examen

Avoir une montre

Il n’y aura pas forcément d’horloge dans la salle d’examen et les professeurs ne sont pas tenus de vous communiquer l’heure. Aussi, prenez une montre (normale et surtout pas connectée) avec vous, et regardez régulièrement où vous en êtes, histoire de ne pas vous faire piéger par le manque de temps. Savoir gérer son temps est un des secrets de la réussite !

Ne pas oublier des stylos de rechange

La panne de stylo, ça n'arrive pas qu’aux autres. Et comme aucun échange de matériel ne sera toléré, prévoyez-en deux et vérifier la veille qu’ils marchent. Privilégiez les stylos-bille qui risquent moins de tâcher, couleur noire ou bleue, plus lisible. Enfin, prévoyez de quoi effacer pour veiller à rendre une copie propre.