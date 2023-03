"En vacances jusqu'en septembre" : le bac en mars, synonyme de fin des cours pour certains lycéens ?

"Quand on sortira mardi de notre épreuve tout en sachant qu'on sera en vacances dès mars", pouvait-on ainsi lire sur Twitter, légendé d'une image animée des plus explicites. "J'ai raté mon épreuve, mais on est en vacances jusqu'en septembre", conclut un autre candidat, quand un second abonde : "ce soir 18h on est en vacances".

"Euh, j'ai raté un truc. Quel contrôle continu ?", ironise encore un lycéen, citant le Ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye qui a rappelé il y a peu, face au risque de décrochage, que "l’année scolaire ne se termine pas au mois de mars, car il y a le contrôle continu qui court jusqu’à la fin de l’année scolaire". À ceux qui se demandent "ce qu'on va faire en classe au 3e trimestre après les spés" un professeur de Mathématiques a adressé quelques rappels, alors qu'une partie des candidats ayant choisi Mathématiques comme enseignement passait l'épreuve ce lundi. "Déjà, terminer le programme (chapitres non concernés par les épreuves) puis préparer le Grand Oral. Avec les vacances et les conseils fin mai, reste peu de temps", résume-t-il. À titre de repère, une fois passé les épreuves de mars, un tiers du programme restera encore à étudier. D'où l'inquiétude de certains enseignants face aux risques de décrochage, car les élèves qui ne maintiendraient pas le cap jusqu’à la fin de l’année pourraient arriver dans l’enseignement supérieur avec d'importantes lacunes.