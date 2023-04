Bac 2023 : gare à l'absentéisme des lycéens après les premières notes finales, avertit le ministère

"On a un certain nombre de retours de collègues qui confirment que des élèves viennent en pointillé, que des classes se trouvent à moitié vides", nous expliquait, il y a quelques jours, Jean-Rémi Girard, professeur de français et président du Syndicat national des collèges et lycées (Snalc), qui compte lancer une enquête d'ici la fin du mois d’avril pour quantifier le phénomène. "Cela nous permettra de voir si ces élèves se sont absentés un temps juste après les épreuves ou si on est sur du décrochage structurel", soulignait-il.

En plaidant dès le mois de septembre pour un report des épreuves de spécialité en mai, voire en juin, en même temps que la philosophie et le grand oral, c’est précisément cet effet de "décrochage" que redoutaient les syndicats enseignants. "Personne ne semble vraiment surpris de ce qui se passe, certains enseignants comprennent même", estime le représentant du Snalc insistant sur le fait que "c'était le risque" et que cela peut "même être pire une fois les résultats connus".