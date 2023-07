Bacheliers, votre mention rapporte : voici les récompenses financières que vous pouvez demander

Assez bien, bien, très bien ? Les 718.723 candidats au baccalauréat 2023 ont découvert ce mardi 4 juillet leurs résultats, le gouvernement ayant annoncé un léger recul des admissions. Mais parmi les 85% d'amis, nombreux sont ceux à avoir décroché une mention et à pouvoir prétendre en conséquence à une aide financière, via leur banque, le Crous ou encore leur mairie, les conseils régionaux et départementaux.

Pour rappel, la mention "assez bien" est accordée si la moyenne générale est égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20 tandis que la mention "bien" est valable si la moyenne est comprise entre 14/20 et 16/20 et la mention "très bien" s'applique en cas de moyenne égale ou supérieure à 16/20. Selon le cas, ce coup de pouce financier dont peuvent bénéficier les concernés prendra la forme d'une prime, d'une bourse ou d'une aide au mérite. Voici la marche à suivre et les principales informations à connaitre.