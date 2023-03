Bac 2023 STD2A : le sujet de l'épreuve de spécialité Conception et création en design et métiers d'arts

Une étape importante se joue cette semaine pour les futurs bacheliers 2023. Pour rappel, les épreuves de spécialité entamées lundi ont lieu pour la première fois cette année au mois de mars, comme initialement prévu dans la réforme de 2019, et comptent pour la plateforme d'admission aux études supérieures Parcoursup. Les élèves de Terminale de la filière technologique STD2A sont convoqués ce 21 mars pour leur écrit de Conception et création en design et métiers d'arts.

Le jour de l’examen, retrouvez ci-dessous le sujet soumis aux candidats.