Bac 2023 STHR : le sujet de l'épreuve de spécialité d'Économie-gestion hôtelière

L’édition 2023 du baccalauréat est lancée. Perturbées jusqu'alors par la pandémie de Covid-19, les épreuves de spécialité ont lieu pour la première fois au printemps, comme initialement prévu par la réforme, et seront prises en compte cette année dans Parcoursup, la plateforme d'admission aux études supérieures. Les élèves de Terminale des filières technologiques s'y attaquent ce lundi 20 mars, avec l’écrit d’Économie-gestion hôtelière pour les STHR (Sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration).

Le jour de l’examen, retrouvez ci-dessous le sujet soumis aux candidats.