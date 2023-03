Bac 2023 STL : le sujet et le corrigé de l'épreuve de spécialité Biochimie-biologie-biotechnologie

On est en mars, et c’est déjà le bac. Pour la première fois, les épreuves de spécialité se tiennent cette année au printemps, comme initialement prévu dans la réforme de 2019, et comptent pour la plateforme d'admission aux études supérieures Parcoursup. Les élèves de Terminale des filières technologiques en STL (Sciences et technologies de laboratoire) ayant choisi l'enseignement de Biochimie-biologie-biotechnologie planchent ce mardi 21 mars.

Le jour de l’examen, retrouvez ci-dessous le sujet soumis aux candidats, ainsi qu'une proposition de corrigé.