Bac 2023 : le sujet et le corrigé de l'épreuve d'anglais

Les langues et cultures étrangères sont à l'honneur pour ce deuxième jour de bac version 2023. Alors que les candidats ont rendez-vous depuis lundi en salle d'examen pour être évalués sur les deux enseignements retenus durant leur année de Terminale, ceux qui ont choisi l'anglais comme spécialité en Langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) s'y attaquent ce mardi 21 mars.

Le jour de l’examen, retrouvez ci-dessous le sujet qui a été soumis aux candidats, ainsi qu'une proposition de corrigé une fois l'épreuve terminée.