Bac 2023 : le sujet et le corrigé de l'épreuve de latin

Troisième et dernier jour pour les épreuves printanières du bac 2023. Les candidats étaient convoqués cette semaine pour passer leurs enseignements de spécialité, une première à cette période de l'année depuis la mise en place de la réforme en 2019. Les élèves de Terminale des filières générales ayant choisi Littérature et langue et culture de l'Antiquité (LLCA) latin ont rendez-vous en salle d'examen ce mercredi 22 mars.

Le jour de l’examen, retrouvez ci-dessous le sujet soumis aux candidats, ainsi qu'une proposition de corrigé.