Bac 2023 : le sujet et le corrigé de l'épreuve de spécialité de Sciences économiques et sociales du 21 mars

Ce mardi, et sur trois jours au total, les épreuves de spécialité ouvrent le bal du baccalauréat version 2023. Après deux années perturbées par la pandémie de Covid-19, ces dernières ont lieu pour la première fois au printemps depuis la mise en place de la réforme de 2019. Les élèves de Terminale des filières générales et technologiques ayant choisi Sciences économiques et sociales comme spécialité planchent ce mardi pour une partie d’entre eux.

Le jour de l’examen, retrouvez ci-dessous le sujet qui a été soumis aux candidats, ainsi qu'une proposition de corrigé une fois l'épreuve terminée.