Bac 2023 - "Tout le lycée se croit en vacances" : après les épreuves de mars, le décrochage si redouté ?

Comment rester motivé jusqu'en juin quand on connait déjà la majorité de ses notes comptant pour le baccalauréat ? C'est le casse-tête auquel semblent se trouver confronter certains élèves de Terminale, deux semaines après la fin des épreuves de spécialité, qui se sont déroulées pour la première fois cette année au mois de mars. D'autres ont tranché et n'ont déjà plus la tête au travail, au grand désespoir de leurs enseignants qui, pour nombre d'entre eux, avaient plaidé pour un report des épreuves au mois de mai, voire en juin, en même temps que la philosophie et le grand oral. Dans un communiqué du 22 septembre, le ministère de l'Éducation nationale avait douché leurs espoirs.

"On a un certain nombre de retours de collègues qui confirment que des élèves viennent en pointillé, que des classes se trouvent à moitié vides", nous explique Jean-Rémi Girard, professeur de français et président du Syndicat national des collèges et lycées (Snalc), qui compte lancer une enquête d'ici la fin du mois pour quantifier le phénomène. "Cela nous permettra de voir si ces élèves se sont absentés un temps juste après les épreuves ou si on est sur du décrochage structurel", souligne-t-il.