Bac de français : une erreur se glisse dans le commentaire de texte, au grand dam des élèves

Près de 550.000 lycéens (396.147 pour le bac général, 150.999 pour le bac technologique) ont passé ce jeudi matin les épreuves écrites du bac de français. Pour la filière générale, les candidats avaient le choix entre un commentaire de texte portant sur un extrait d'un texte de Denis Diderot, et trois sujets de dissertation portant sur la "Peau de chagrin" de Balzac, "Manon Lescaut" de l'Abbé Prévost ou "Sido et Les Vrilles de la vigne" de Colette.

Ceux qui ont opté pour le commentaire de texte ont eu une mauvaise surprise, une coquille s'est glissée dans l'extrait de Diderot, tiré de Salon de 1767. Il était rédigé ainsi : "De ce lien, jusqu’aux habitants des villes, jusqu’aux demeures du tumulte, au séjour de l’intérêt des passions, des vices, des crimes, des préjugés, des erreurs, il y a loin". Or, il fallait en réalité lire "lieu", et non "lien" en début de phrase.