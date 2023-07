Bac : et si les fautes de français entraînaient des pertes de points ?

"À partir d'un certain niveau de langue trop problématique", quelle que soit la qualité de la copie, celle-ci ne pourrait ainsi ne pas dépasser une certaine note. Concrètement, il s'agirait de "points en moins si on fait des fautes de français". Toutefois, une telle consigne "n'est possible que si on a travaillé à ce que les élèves ne fassent plus de fautes", a tempéré le ministre, annonçant un "immense chantier qui va de l'école primaire jusqu'au bac pour qu'ils écrivent correctement".

Autre chantier : "la reconquête du mois de juin", la réforme du bac ayant réduit le troisième trimestre à "peau de chagrin". "Il faut faire en sorte que les élèves de terminale travaillent comme il se doit jusqu'au mois de juin", a-t-il ajouté. "Nous travaillons sur plusieurs hypothèses : la question du décalage des épreuves de spécialité, la modification des coefficients. [...] J'annoncerai la décision dans quelques semaines."