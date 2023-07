Le plus jeune bachelier du cru 2023 a 12 ans et décroche son diplôme avec mention "bien"

Chaque année, une vingtaine d’élèves décrochent ce diplôme avant l’âge de 15 ans. Parmi eux, Lilou, 15 ans, est la plus jeune bachelière de La Réunion. Elle a décroché son bac avec la mention "assez bien". "Je suis contente et émue", a-t-elle confié sur la chaîne Réunion La Première, lors de la remise des résultats. Pour expliquer son jeune âge, la jeune fille a indiqué avoir "sauté des classes". "J’étais en avance. Cela n’était pas facile, mais j’ai surmonté les obstacles", a-t-elle souligné. Lilou souhaite maintenant faire des études de langues et peut-être être traductrice.

À l'opposé de l'échelle des âges, un bachelier âgé de 76 ans a obtenu la mention "bien" dans l'académie de Lyon, selon les données académie par académie. Soixante-quatre ans d'écart séparent donc le plus jeune et le plus vieux bachelier. Le record remonte toutefois à 2014 : le doyen de l’histoire du baccalauréat avait passé les épreuves du haut de ses 91 ans.