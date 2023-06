Le "nouveau bac" va être modifié : quelles sont les pistes envisagées ?

Un constat partagé par Emmanuel Macron, qui lors de son déplacement à Marseille mercredi, a précisé avoir "demandé des aménagements pour qu’à partir de la rentrée prochaine le nouveau bac corresponde plus à nos besoins". Et d'insister : "Qu’il y ait plus de contrôle continu est plutôt une bonne chose, que l’année scolaire se finisse si tôt sur certaines épreuves est plutôt un problème".

Pour pallier l'effet "pervers" du calendrier Blanquer, plusieurs pistes seraient envisagées, à commencer par une prime à l’assiduité, le décalage des épreuves de spécialité, quitte à ce que ces dernières ne soient plus prises en compte sur Parcoursup, ou encore un rééquilibrage des coefficients entre les épreuves de spécialité et celle de philosophie ou du grand oral, détaille Le Monde. Pour rappel, actuellement, les premières, avec un coefficient de 16 chacune, comptent pour 32% de la note finale tandis que la philosophie et le grand oral ont un coefficient de 8 et 10, d'où le fait que certains élèves considèrent qu'en avril les dés seront jetés.