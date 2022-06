Bac pro 2022 : le sujet et le corrigé de l'épreuve d'économie-droit

Deuxième jour d'épreuves écrites pour les candidats du baccalauréat professionnel édition 2022. Au lendemain du français et de l'histoire-géographie, et après la prévention, santé et environnement ce matin, les élèves planchent ce mercredi après-midi sur leur examen d'économie-droit.

Découvrez ci-dessous le sujet qui leur a été soumis, ainsi qu'une proposition de corrigé.