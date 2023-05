Paris : un professeur brûle des copies du bac devant un lycée pour "annuler l'épreuve"

Avant l’examen, le 18 avril dernier, le professeur avait déjà fait une action coup de poing en choisissant "de divulguer le sujet" d'anglais à ses élèves et "de le préparer avec eux". "Mon raisonnement était le suivant : ces élèves de terminale arrivent au terme de leur enseignement dans le secondaire (...) Aucun d’entre eux ne sait parler anglais. C’est donc que les cours qu’ils ont suivis durant les sept dernières années sont un échec", a déclaré l’enseignant à nos confrères. "Étant en partie responsable de cet échec, je me suis dit que la moindre des choses que je puisse faire était de les aider à obtenir une bonne note à l’examen, augmentant ainsi leur chance d’avoir leur bac et partir tenter leur chance au-delà du secondaire avec ce sésame entre les mains plutôt que rien", a-t-il poursuivi.

Le sujet avait finalement été changé in extremis, et les devoirs rendus "catastrophiques", selon l'enseignant. Ainsi, sur les 63 copies rendues le 18 avril dernier, "sept étaient passables au standard du bac pro", sans aucune ponctuation, sans conjugaison, "rien qui ne puisse être considéré comme une maîtrise d'anglais". "Pour les 56 qui restent, déjà dans un tiers des cas, il y a copie blanche, pour les deux autres tiers il y a une ligne, il n'y a rien, c'est nul. Mais c'est pas de leur faute, c'est normal", dit-il, désemparé.

Et de citer l'une des copies "classiques" de ses élèves : "My first date she want go to restaurant before she want to go to cinema before she want to go Foire du Trône". "Le principe, c'est que voilà, ils en ont rien à faire. Alors tant qu'on n'aura pas trouvé le moyen de retrouver une intensité dans les apprentissages, quelque chose qui les motive pour de bon et pas juste des artifices en essayant de mettre des cours sur les ordinateurs ou des trucs comme ça, tant qu'on aura pas trouvé quelque chose qui les motive ça marchera pas", assure le professeur.